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Çalınan silah ve eşyaları bağ evinde sakladılar

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Çalınan silah ve eşyaları bağ evinde sakladılar
GAZİANTEP'TE çok sayıda araç ve evden hırsızlık yapan şahısların çaldıkları silah ce eşyaları bir bağevinde sakladıkları ortaya çıktı. Jandarma tarafından ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. Farklı adres ve otolardan yapılan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için harekete geçen güvenlik güçlerinin yaptıkları araştırmada Serinevler Mahallesi'nde ikamet eden olay faili E.K isimli şahsın evinde ve bağ evinde yapılan arama sonucu çeşitli markalarda oto teypleri, ses sistemleri, oto aküleri, cep telefonları ve otomatik av tüfekleri ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen malzemelerin Temmuz ayında 6 farklı adres ve otodan çalındığı tespit edilince eşyalar, İl Jandarma Komutanlığında sahiplerine teslim edildi.
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Çalınan silah ve eşyaları bağ evinde sakladılar
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