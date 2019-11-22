Çalınan silah ve eşyaları bağ evinde sakladılar

BUGÜN NELER OLDU

çok sayıda araçve evden hırsızlıkyapan şahıslarınçaldıkları silah ceeşyaları bir bağevindesakladıkları ortayaçıktı. Jandarmatarafından ele geçirileneşyalar sahiplerineteslim edildi.Farklı adres ve otolardanyapılan hırsızlıkolaylarını aydınlatmak içinharekete geçen güvenlikgüçlerinin yaptıklarıaraştırmada SerinevlerMahallesi'nde ikameteden olay faili E.K isimlişahsın evinde ve bağ evindeyapılan arama sonucuçeşitli markalarda ototeypleri, ses sistemleri,oto aküleri, cep telefonlarıve otomatik av tüfekleriele geçirildi. Yapılanaraştırmalar sonucundaele geçirilen malzemelerinTemmuz ayında6 farklı adres ve otodançalındığı tespit edilinceeşyalar, İl JandarmaKomutanlığında sahiplerineteslim edildi.