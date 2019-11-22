Çalınan silah ve eşyaları bağ evinde sakladılar

GAZİANTEP'TE
çok sayıda araç
ve evden hırsızlık
yapan şahısların
çaldıkları silah ce
eşyaları bir bağevinde
sakladıkları ortaya
çıktı. Jandarma
tarafından ele geçirilen
eşyalar sahiplerine
teslim edildi.
Farklı adres ve otolardan
yapılan hırsızlık
olaylarını aydınlatmak için
harekete geçen güvenlik
güçlerinin yaptıkları
araştırmada Serinevler
Mahallesi'nde ikamet
eden olay faili E.K isimli
şahsın evinde ve bağ evinde
yapılan arama sonucu
çeşitli markalarda oto
teypleri, ses sistemleri,
oto aküleri, cep telefonları
ve otomatik av tüfekleri
ele geçirildi. Yapılan
araştırmalar sonucunda
ele geçirilen malzemelerin
Temmuz ayında
6 farklı adres ve otodan
çalındığı tespit edilince
eşyalar, İl Jandarma
Komutanlığında sahiplerine
teslim edildi.