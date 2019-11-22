Caminin yardım sandığını çalanlar tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'IN
merkez Dulkadiroğlu ilçesinde
bir caminin yardım
sandığını çaldığı iddia
edilen iki kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Doğukent
Mahallesi'ndeki Doğukent
Camisi'nin imamı Fatih
Balbaba, 15 Kasım'da
sabah camiye geldiğinde,
yardım sandığının içindeki
paraların alındığını fark
etti. Durumun bildirilmesi
üzerine çalışma başlatan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, hırsızlık olayını
gerçekleştirenlerin Ümit
T. (18) ile Alaaddin K. (19)
olduğunu belirledi. Ekipler,
hırsızlık suçundan kayıtları
olduğu tespit edilen
şüphelileri ikametlerinde
gözaltına aldı. Emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen zanlılar,
çıkarıldıkları sulh ceza
hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, caminin güvenlik
kamerası görüntülerinde
de zanlıların yardım sandığını
taşıma ve açma anları
yer aldı.