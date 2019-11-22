Caminin yardım sandığını çalanlar tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

merkez Dulkadiroğlu ilçesindebir caminin yardımsandığını çaldığı iddiaedilen iki kişi tutuklandı.İlçeye bağlı DoğukentMahallesi'ndeki DoğukentCamisi'nin imamı FatihBalbaba, 15 Kasım'dasabah camiye geldiğinde,yardım sandığının içindekiparaların alındığını farketti. Durumun bildirilmesiüzerine çalışma başlatanİlçe Emniyet Müdürlüğüekipleri, hırsızlık olayınıgerçekleştirenlerin ÜmitT. (18) ile Alaaddin K. (19)olduğunu belirledi. Ekipler,hırsızlık suçundan kayıtlarıolduğu tespit edilenşüphelileri ikametlerindegözaltına aldı. Emniyettekiişlemlerinin ardından adliyeyesevk edilen zanlılar,çıkarıldıkları sulh cezahakimliğince tutuklandı.Bu arada, caminin güvenlikkamerası görüntülerindede zanlıların yardım sandığınıtaşıma ve açma anlarıyer aldı.