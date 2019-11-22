Eski Tarsus evleri butik otel oluyor

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ve Turizm Bakanlığı'nın Tarsus'un Kızılmurat mahallesinde bulunan tarihi evlerinden oluşan 7 adet butik otelin tahsisini gerçekleştirdiği öğrenildi. Restorasyonu tamamlana evlerinden 7 tanesinin butik otel olarak düzenlendiği ve butik otel olarak kullanılacak olan evlerin kesin tahsisinin geçtiğimiz günlerde yapıldığı bildirildi. 63 yatak sayısı ile tarihi ve kent kimliğine uygun bir yapıya kavuşturulan butik otellerin 2020 yılında hizmete girmesi beklenirken, bu evlerin Tarsus'a konaklama turizmindeki sıkıntıları kısmen de olsa gidereceği kaydedildi.