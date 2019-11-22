Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Eski Tarsus evleri butik otel oluyor

Eski Tarsus evleri oluyor

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Eski Tarsus evleri butik otel oluyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Tarsus'un Kızılmurat mahallesinde bulunan tarihi evlerinden oluşan 7 adet butik otelin tahsisini gerçekleştirdiği öğrenildi. Restorasyonu tamamlana evlerinden 7 tanesinin butik otel olarak düzenlendiği ve butik otel olarak kullanılacak olan evlerin kesin tahsisinin geçtiğimiz günlerde yapıldığı bildirildi. 63 yatak sayısı ile tarihi ve kent kimliğine uygun bir yapıya kavuşturulan butik otellerin 2020 yılında hizmete girmesi beklenirken, bu evlerin Tarsus'a konaklama turizmindeki sıkıntıları kısmen de olsa gidereceği kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Tarsus evleri butik otel oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN