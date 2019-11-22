Gaziantep Basketbol son saniyede güldü

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Rusya temsilcisi Nizhny'i son saniyede bulduğu üç sayılık basketle 79-76 yenerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Başantrenör Nenad Markovic, rakip karışışında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek,Artık ligde yarın oynayacağımız Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçına odaklanacağız " diye konuştu.