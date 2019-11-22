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son saniyede güldü

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Gaziantep Basketbol son saniyede güldü
BASKETBOL FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Rusya temsilcisi Nizhny'i son saniyede bulduğu üç sayılık basketle 79-76 yenerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Başantrenör Nenad Markovic, rakip karışışında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Son basket ile kazanmamızın da anlamı gerçekten çok özel. Artık ligde yarın oynayacağımız Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçına odaklanacağız " diye konuştu.
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Gaziantep Basketbol son saniyede güldü
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