Hatice ve kardeşlerine devlet sahip çıktı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan "Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu 'annesizlik böyle bir şey' diye ağladı" başlıklı haberin ardından, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatı üzere Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ailenin adresine gitti.

EKONOMİK YARDIM

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanlarının incelemesi sonucunda; hayatını kaybeden çocuğun okula devam etmeyen kardeşinin eğitimine devam edebilmesi için "eğitim tedbiri", ayrıca okula giden kardeşler için "danışmanlık tedbir" kararı alındı. Ailenin ekonomik olarak yoksun durumda bulunduğu gözlemlendiğinden, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımı ile aileye sureli ekonomik yardım sağlandı.

AİLE TAKİPTE OLUNACAK

Aile ile yapılan görüşmede; çocukların daha sağlıklı koşullarda yaşaması için gerekli olan "konut-barınma-tadilat-onarım v.s." ihtiyaçlarına yönelik rehberlik ve yönlendirme yapıldı. Diğer ayni-nakdi ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yönlendirildi. Yaşanan ağır travmatik olay nedeniyle kardeşlere ve diğer aile fertlerine psikolojik destek sağlamak amacıyla psikososyal destek çalışmaları programlandı ve periyodik olarak Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü personellerince ailenin takibi yapılacak.