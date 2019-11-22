Melih Abi: Kaldırım oto galerisi önü gibi olmuş

Huzurevleri 80. Yıl Bulvarı'ndaki kaldırım işgal edilmiş. Bu ne iştir arkadaş... Kaldırımları sürücüler otoparka dahası otomobil galerisine çevirdi iş yeri sahipleri de ya masa atarak ya mal koyarak kaldırımları işgal etti. Bu kaldırımlar kimin kardeşim? Buralara kim bakacak? Bunu kim düzeltecek? Vatandaşa yürüyecek yer kalmadı. Kimi dükkanının önüne masa atıyor. Kimisi aracını koyuyor. Yayanın canı çıksın durumları yani... Bu sorunu çözmek başkanların işine gelmiyor. Milleti koyun yerine koyuyorlar... Fotoğraf ortada. Belediye başkanları otursun ses çıkarmasın. Zabıtayı göndermesin... Nasılsa vatandaş uyuyor... Öyle mi? Kim uyuyor görürsünüz.



HIZ LİMİTLERİ TABELA VE LEVHALARLA BELİRTİLMELİ

Tarsus'ta oturan Hamza Çınar Tarsus Kazanlı arasında radar cezası yemiş. Diyor ki; 19 Kasım günü saat 10.30 civarında memurlar kontrol yapıyordu. Beni de durdurdular. Görevli memur 'hız limitini aştınız' dedi. 'Hızım kaçmış' diye sorduğumda 80 km. cevabı aldım. Hız limitini sorduğumda ise 77 olduğunu öğrendim. 235 lira ceza ödedim. 'Burası şehirlerarası kullanılan D-400 karayolu' diye sorduğumda artık şehir içi yolu cevabını aldım. Okurum burasını normal yol sanmış olmalı... Hız limitleri belli. Ve o dediği yer de şehir içi olabilir... Ama hız limitini gösteren levhalar konsa daha iyi olacak... İnsanlar hız limitini aşmaz o zaman. Yerleşim alanları birbirine bitişik... Bir öğrenci veya başka biri her an yola çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım...