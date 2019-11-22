Minik basketçiler ablalarına karşı

BUGÜN NELER OLDU

NUTRITION Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Adana Basketbol altyapısında forma giyenAtatürk Spor Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 1 saat süren altyapı- A Takım buluşması renkli ve bir o kadar de eğlenceli anlara tanıklık etti. Minik basketbol severler, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol A takım sporcularınaRAKIP BIREVIM ELAZIĞAyrıca çekilen kura sonucu minik basketbolculara basketbol topu ve oyuncuların imzalı formaları hediye edildi. Haftayı bay olarak geçirecek olan