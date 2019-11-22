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Minik basketçiler ablalarına karşı

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Minik basketçiler ablalarına karşı
NUTRITION Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Adana Basketbol altyapısında forma giyen minik basketbolcular hayallerini kurdukları pozisyonda forma giyen ablalarıyla bir araya geldi. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 1 saat süren altyapı- A Takım buluşması renkli ve bir o kadar de eğlenceli anlara tanıklık etti. Minik basketbol severler, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol A takım sporcularına sorular soran minik basketçiler ablalarıyla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdiler. RAKIP BIREVIM ELAZIĞ
Ayrıca çekilen kura sonucu minik basketbolculara basketbol topu ve oyuncuların imzalı formaları hediye edildi. Haftayı bay olarak geçirecek olan Adanalı periler, önümüzdeki hafta Birevim Elazığ ile karşılaşacak.
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Minik basketçiler ablalarına karşı
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