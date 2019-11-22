Otomobili ile berber dükkanına girdi

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Dulkadiroğlu ilçesinde, kazanın nedeniyle kontrol çıkan otomobil, berber dükkanına girdi. Mehmet A. yönetimindeki 46 EL 794 plakalı otomobil, önünde seyreden Tekin G. idaresindeki 46 DP 722 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 46 DP 722 plakalı araç, yol kenarındaki berber dükkanına girdi. İş yerinde hasara neden olan kazada yaralanan Tekin G'ye, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale yapıldı. Bu arada, iş yeri sahipleriyle Tekin G'nin yakınları arasında çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.