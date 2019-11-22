Sungurbey Camisi’nin restorasyonu sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

zamanında dönemin Niğde Valisi Sungur Ağa tarafından yaptırılan ve farklı mimari özellikleriyle ön plana çıkan Sungurbey Camisi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Niğde Valisi Seyfettin Sungur Ağa tarafından 1335 yılında yaptırılan ve bazı onarımlarla günümüze kadar gelen Sungurbey Camisi, örtü sistemi ve minareler dışında orijinalliğini koruyor. Kuzey, doğu ve batı cephelerinin gül pencerelerinde "Davut Yıldızı" bulunan caminin, kuzey giriş kapısı üzerinde yer alan İlhanlı dönemine ait çift başlı kartal figürü dikkati çekiyor. Doğu taç kapısı eyvan türünde olan ve Türk mimarisinde kendine özgü seçkin bir yeri bulunan cami, eyvan gotik mimarisinin bir özelliği olarak kaburgalı tonozla kapatılmış. Dikkati çeken en önemli bezeme, mihrabiye ve eyvan köşe sütunceleri arasında kalan ve sekiz kollu yıldızlardan oluşan, geometrik motiflerle bezenen panolar dıştan, kıvrık dallar arasına yerleştirilen çeşitli hayvan başları, spiral kıvrık dalların uçlarında ve aralarındaki boşluğu dolduruyor. Caminin doğu kapısında oniki hayvanlı Türk takviminin hatırası olarak, kuzey panoda 37, güney panoda ise 42 olmak üzere kuş, fil, oğlak, at, panter, antilop, ejder, sıçan, boğa, tavşan, maymun, köpek, aslan, koyun, ördek ve balık figürleri bulunuyor. Caminin bahçesindeki türbede ise Sungurbey'in sandukası yer alıyor. Sungurbey Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmasının, yüzde 60'ı tamamlandı.