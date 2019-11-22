Vali Demirtaş’tan Genel Müdür Aktaş’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, ziyareti sırasında Adana'nın genel durumu ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a bilgiler verdi ve kabulünden dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.