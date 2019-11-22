Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Demirtaş’tan Genel Müdür Aktaş’a ziyaret

’tan Genel Müdür Aktaş’a ziyaret

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Vali Demirtaş’tan Genel Müdür Aktaş’a ziyaret
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, ziyareti sırasında Adana'nın genel durumu ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a bilgiler verdi ve kabulünden dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Demirtaş’tan Genel Müdür Aktaş’a ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN