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Yüreğir’de yol seferberliği

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Yüreğir’de yol seferberliği
ADANA'DA Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. 7 aylık sürede 26 bin ton sıcak asfalt yama kaplama, 4 bin 992 ton stabilize yol çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi. Yüreğir'de yol sorununun tarihe karışacağını belirten Kocaispir "Yerel seçimlerin ardından yaklaşık 7 aylık sürede 26 bin ton sıcak asfalt yama kaplama, 4 bin 992 ton stabilize yol çalışması yaptık. İlçe genelinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz, bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da ilçemizdeki yolları tarayıp ivedilikle yapılması gereken noktaları tespit ederek buralarda asfalt yama çalışmasını gerçekleştiriyor" dedi.
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Yüreğir’de yol seferberliği
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