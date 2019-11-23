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10 sanatçıdan ‘Enki’ resim sergisi

Giriş Tarihi: 23.11.2019
10 sanatçıdan ‘Enki’ resim sergisi
ADANA'DA 10 sanatçı "Enki" adlı karma resim sergisi açtı. Ahmet Yeşil, Ekrem Kahraman, Gülten İmamoğlu, Ilgın Erdem, Kadir Akyol, Muzaffer Tire, Salim Başyiğit, Serap Beyhan Özergin, Soner Tire ve Ünal Kuş tarafından çizilen eserler, Korart Sanat Galerisinde 5 Aralık 2019 tarihine kadar görülebilecek.
Yapımcılığını Ilgın Erdem'in gerçekleştirdiği sergi hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resimİş Bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Tire, "Bu sergide eserleriyle yer alan değerli on sanatçının, birey olarak sanatçı sorumluluğuyla kendi eserlerini kendi içerisinde ortaya koydukları eserlerde, destansı Enki ruhunu oluşturmaktadırlar" dedi.
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10 sanatçıdan ‘Enki’ resim sergisi
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