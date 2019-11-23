Adana’nın minik pasta ustaları

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ödüllü pastacısı Can Montana, düzenlediği workshoplarla miniklere pasta yapmayı öğretiyor. Can Montana, "Çocuklar pastalarını yaptıklarında kendilerine olan öz güvenleri artıyor, bir şeyleri başardıklarına karşı olan inançları artıyor" dedi. Rengarenk hamurlarla ve bir birinden farklı desenlerle pasta yapmak minikleri öğrendirerek eğlendiriyor. Daha önce yetişkinlere workshop ve birebir eğitimler verdiğini aktaran Montana, çocuklara workshop eğitimi verme fikrinin yeğenleri sayesinde ortaya çıktığını belirtti. Montana, "Mesleğimiz çok güzel. Görsel sanatlar üzerine bir meslek, kişiye göre pastalar yapıyoruz, çocukların da buna çok meraklı olduğunu düşünüyorum" dedi.