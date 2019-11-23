Altın Baklava için geri sayım başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliği yaptığı, başvuruları üç aydır devam eden belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı "Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" için geri sayım başladı. Kurmaca ve belgesel kategorilerinde, öğrencilerin başvuruları arasından birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından nitelikli bulunan kısa filmlerin ödüllendirileceği Festival, sinemaseverleri Gaziantep'te buluşturmaya hazırlanıyor.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

HKÜ tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen festivali için güçlü bir jüri oluşturuldu. Gelenekselleşen ve bu yıl "uluslararası" nitelik kazanan Festival 10-12 Aralık'ta Gaziantep'te gerçekleşecek. Genç bir kültür-sanat etkinliği olan ve kurmaca / belgesel kategorilerinde üniversite öğrencilerinin başvuruları arasından nitelikli görülen filmlerin ödüllendirileceği festivalde, 30 dakikadan kısa filmler yarışacak. Üç gün sürecek olan festival, genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları bir araya getirecek. 24 ülkeden öğrencinin filmleriyle başvurduğu kısa film festivalinde; altı atölye, beş oyuncu ve yönetmen söyleşisi gerçekleştirilecek ve festivali gala gecesi ile başarılı filmlere ödülleri yine usta oyuncu ve yönetmenlerin elinden verilecek. Türkiye'nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan öğrenci film festivalinin jüri başkanlığını, ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yapacak. Festivalin diğer jüri üyeleri ise Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu yer alacak.

HERKESE AÇIK

Sinemaya ilgi duyan ve sinema ile uğraşan öğrencilere kendilerini göstermek için bir fırsat yaratacak festivale katılmak isteyen üniversite öğrencileri, https://altinbaklava.hku.edu.tr/ adresinden Festivale başvuru yapabilecek. Üniversite öğrencilerinin hazırladıkları belgesel ve kurmaca kategorilerinde kısa filmlerinin ödüllendirileceği festivalin başvuruları, 26 Kasım'a kadar devam edecek.