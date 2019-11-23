Anamur’a gururla döndüler

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ersin'de Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Boz-Deniz Tuna Boz
çiftinin oğlu Altan Kerem
ile Av. Murat Kılıç-Yelda Koçak Kılıç çiftinin oğlu Tuncay Arın
, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Tek Erkekler Tenis Turnuvası'nda grubunda ikinci oldu. Altan Kerem Boz ve Tuncay Arın Kılıç, Antalya Belek de düzenlenen 8-10 Yaş Tek Erkekler Tenis Turnuvası'nda gruplarında oynadıkları 4'er maçın 3'ünü alarak Anamur'a ikincilikle döndüler.
İki raket, okullarında büyük coşkuyla karşılandı. Okul müdürü Necdet Ünal,
müdür yardımcı Tuğba Gümüş Alp
ve öğretmenler sporcuları tebrik etti.