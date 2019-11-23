Avrupalı gençler Maraş dondurmasına hayran kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen 'Kültürel Mirasın Yansıması' isimli projesi kapsamında Litvanya, Romanya, Makedonya ve Hırvatistan'dan Kahramanmaraş'a gelen gençler şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Gençler, Maraş dondurmasını dünyaya tanıtan MADO'nun çıkış noktası Yaşar Pastanesi'nde organize edilen dondurma şovuna hayran kaldı. Gençleri ağırlayan MADO Yönetim Kurulu üyeleri Atilla ve Erdal Kanbur, yaptıkları dondurma şovlarıyla öğrencilerin ilgi odağı oldu. Gençler, ülkelerindeki dondurmanın suni tatlandırıcılarla yapıldığı belirterek, lezzete hayran kaldı. MADO Yönetim Kurulu üyesi Atilla Kanbur ise dondurma ikramından önce Türkiye'nin ve Kahramanmaraş'ın tanıtılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Türk insanının misafirperverliğini gösterdiklerini dile getiren Atilla Kanbur, "Burada dondurma ikram etmenin de ötesinde birinci derecede ülkemizin, ikinci derecede de şehrimizin tanıtılması önemli" dedi. Gezilerinde Kahramanmaraş'ın değerli bir şehir olduğunu gördüklerini anlatan Romanya grup lideri Leyla Akmula, Makedonya grup lideri Sabri Zandeli, Hırvatistan Grup Lideri Martina Beck, "Kahramanmaraş'ın kültürünü tanıyoruz. Kahramanmaraş'ı çok sevdik" dedi. Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz, "Avrupa'nın ülkemize karşı ön yargılarının kırılması önemli" dedi.