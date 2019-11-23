Dikkatsizlik az kalsın can alıyordu

ADANA'NIN
merkez Sarıçam
ilçesinde otomobil
ile motosikletin
çarpıştığı kazada
1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Selçuk A.'nın
kullandığı 33 NFN
13 plakalı motosikleti
ile Hamza
B. idaresindeki 06
ACY 941 plakalı
otomobil, Tarsus-Adana-
Gaziantep (TAG) otoyolunun
Adana doğu çıkışı mevkinde
çarpıştı. Kazada motosiklet
sürücüsü Selçuk A. ve
yanında bulunan Mehmet Ç.
yaralandı. Olay yerine gelen
112 Acil Servis ekiplerince
Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi
kaldıran yaralılardan
Mehmet Ç'nin durumunun
ağır olduğu öğrenildi.