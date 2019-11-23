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Gaziantep’te helikopter destekli trafik denetimi

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Gaziantep’te helikopter destekli trafik denetimi
GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Trafik kuralların ihlallerinin tespiti için harekete geçen ekipler, Nurdağı ilçesindeki çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda Akdeniz'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı girişinde ekiplerce helikopter destekli uygulama yapıldı. Uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan ve diğer kuralları ihlal eden 20 sürücüye cezai işlem uygulandı. Bölgede denetimlerin süreceği öğrenildi.
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Gaziantep’te helikopter destekli trafik denetimi
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