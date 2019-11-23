Göç hukukunda gelişmeler ve sorunlar konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi tarafından düzenlenen Hukuk ve Toplum Konferansları'nın üçüncüsü "Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar" başlığıyla gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hukuk ve Toplum Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Merve Acun Mekengeç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer İçer ve Kıbrıs Mülteci Hakları Derneği Başkanı Avukat Fezile Osum birer sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Merve Acun Mekengeç konferansta yaptığı "Mülteci Statüsünün Kazanılmasında Haklı Nedenle Dayanan Zulüm Korkusuna Kaynak Teşkil Eden Etkenler" başlıklı sunumunda, mülteci hukukuna ilişkin temel kavramlara değinerek, uluslararası hukuk belgeleri ışığında ülkesinden zulüm görme korkusuyla göç etmiş kişilerin mülteci statüsünü kazanabilmeleri için aranan koşulları ortaya koydu.