Hatay’da su zammı geri çekildi

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi, tepkiler üzerine yüzde 30'luk su zammını geri çekti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Kasım ayı ikinci oturumunda 6 ay içinde yapılmak istenen 2'inci su zammı gündeme oturdu. 2019'un Mayıs ayında suya yapılan yüzde 20'lik zamla yetinmeyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Kasım ayında meclisin önüne bu kez suya yüzde 30'luk zammı getirdi. Zam teklifi mecliste büyük tartışmalara neden oldu.

CHP'Lİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI SALONU TERK ETTİ

CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Akmayan suya nasıl zam yapacaksınız" diyerek tepki gösterdi ve salonu terk etti. Refik Eryılmaz'ın salonu terk etmesinin ardından, CHP'li üyelerin "Başkan gelsin öyle devam edelim", demesi üzerine, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bırakın gelmezse gelmesin" diyerek CHP'li Samandağ belediye başkanı Refik Eryılmaz'a tepki gösterdi.

GERÇEKLER ACIDIR, ALINMAMAK LAZIM

Su zammı ile ilgili mecliste AK Parti Grubu adına söz alan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, "Seçimle gelen arkadaşlarımız elbette, bulundukları ilçeye hizmet için bulunurlar. Burada doğruları söylemek ne muhalefet gerektirir nede iktidar gerektirir. Doğru her yerde doğrudur. Gerçekler acıdır. Onlara da alınmamak lazım. 2009 yılında Lütfü Savaş KONUKOĞLU ailesinden 3 isim Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren mükellefleri arasında ilk 100 kişi arasında yer aldı. Abdulkadir Konukoğlu'nun 95'nci sırada yer aldığı listede Zeki Konukoğlu 99'uncu, Adil Sani Konukoğlu ise 100'ncü sırada yer aldı. Gelir Vergisi'nde Gaziantep'ten başka isim yer almazken Kurumlar Vergisi'nde de listeye hiçbir Gaziantepli firma giremedi. 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilen 2018 yılı vergilendirme döneminde Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi ödeyen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise İstanbul (85), Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) olarak gerçekleşti. Listeye her zaman olduğu Gaziantep'ten sadece Konukoğlu ailesinden isimler yer aldı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 9 milyon 297 bin 916 lira listenin 95. sırasında yer alırken, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, 6 milyon 31 bin 611 lira ile 99'ncu, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 6 milyon 27 bin 500 lira vergi ödeyerek 100'ncü sırada yer aldı. Mehmet BONCUK

Antakya Belediye Başkanı seçildiğinde ilk 3 yıl Antakya harabeye döndü. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda, "Antakya'nın 50 yıllık alt yapısı sorununu çözüyorum. Ama 10 yıl geçti Antakya'nın sorunu çözülmedi." dedi. HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali'nin araç kira bedelleri ile ilgili söylemlerine alındığını belirten Sarı, "Bu rakamları birilerinden duyup konuşmuyoruz. Somut delillerle sizin önünüze koyuyoruz. Evet sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemde araç alınmaması için talimatları oldu. Ancak araç kiralama bedellerini faturalarla önünüze koyduk. Minibüsü 3 bin liraya alıyorlar, siz 26 bin lira para ödüyorsunuz. İşinizi doğru yapsanız, 6 ayda bir zam yaparak bu hatalarınızın bedelini vatandaşın omuzlarına yüklemek istemezdiniz" dedi.



BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ

Sarı, " Benim ilçemde 20 metre boru döşeyip de 150 metre boru döşendi diye imza atanları ben biliyorum. Bir defa yaptığınıza vicdanınız el verecek. Bende ihale yapıyorum. 15 ilçe başkanımız ihale yapıyor. İhaleyi yaptıktan sonra başını yastığa koyduğunda vicdanın rahat olacak. Bu memleket hepimizin. Lütfen bu memleket hepimizin çağırın oturalım. Konuşalım, işin takibini yapamıyorsanız, biz yapalım. Biz düşman değil, bu memleketin sevdalılarıyız. 6 ayda bir geliyorsunuz yüzde 30 zam istiyorsunuz. Böyle bir şey yok" dedi.