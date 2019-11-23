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Hatayspor’un aklı ’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Hatayspor’un aklı İstanbul’da
HATAYSPOR, TFF 1. Lig'in 12. haftasında yarın saat 14.00'de karşılaşacağı İstanbulspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmadığı belirtildi. Maçın kolay geçmeyeceğine vurgu yapan Toysal, "Evimizde oynayacağımız İstanbulspor maçı her maç gibi zor olacak. Genç oyuncularla kurulu ve birbirine uyumlu oynamaya çalışan bir takım" diye konuştu.
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Hatayspor’un aklı İstanbul’da
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