Kendimi Türk hissediyorum

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, isminin Romanya Milli Takımı ile anıldığını hatırlatarak, "Ben gitmeyeceğim, burada mutluyum" dedi. Sumudica, gelinen süreçte 15 puan topladıklarını hatırlatarak, ilk yarıyı 21-22 puan bandında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Şu an doğru işler yaptıklarını belirten Sumudica, "Devre arasında yapılacak takviyelerle daha iyi noktaya ulaşacağız. Adım Romanya Milli Takımı ile anılıyor ancak "Benimle beraber üç teknik direktör adayı daha var. Ben sözümün arkasında durmayı seven bir insanım. Ben buraya gelirken bir söz verdim" dedi.

BENİM DERDİM PARA DEĞİL

Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Rumen taknik adam, "Benim derdim para değil. Zaten daha önceki takımımda şimdikinden çok daha fazlasını kazanıyordum. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum ve burada mutluyum" diye konuştu. Sumudica, oyuncuları ile ilgili olarak da, "Şu an Tosca'ya İspanya'dan 1,5 milyon avroluk bir teklif var. Diarra. Twumasi de dikkat çeken isimler oldu" diyerek oyuncularını övdü.