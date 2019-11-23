Kuyruk yağı et fiyatına satılıyor

BUGÜN NELER OLDU

bir yağ olması ve yemeklere lezzet vermesinden dolayı tercih edilen kuyruk yağının fiyatı yüzde 100 zamlanarak 50 liralık ücretiyle et fiyatlarıyla yarışıyor. Türkiye'de kuzu kesiminde azalma olduğu için kuyruk yağı fiyatları son 3-4 ay içerisinde yüzde 100 zamlandı. Ağustos ayında 25 liradan satılan kuyruk yağı şu anda Adana Kasaplar Çarşısı'nda 50 liradan, bazı kasaplarda 52, marketlerde ise 56 liradan satılıyor. Kemikli kuzu eti 50, kemiksiz kuzu eti ise 60 liradan alıcı bulurken kuyruk yağı et fiyatlarıyla adeta yarışıyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kuyruk yağını özellikle kebapçıların kullandığını belirterek, "Canlı hayvan ihracatından dolayı elimizde darlık var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla bu ihracat durduruldu.