Öğrencilere hayvan sevgisi anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde öğrencilere sokak hayvanlarını koruma ve korunma eğitimi verildi, hayvan sevgisi aşılandı. Kimsesiz Canları Koruma ve Koruma Derneği tarafından başlatılan projeye kaymakamlık tam destek verdi. İlk seminer Silifke Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü ve Kimsesiz Canları Koruma ve Koruma Derneği (Kimcanko)nun işbirliği ile hazırlanan program kapsamında ilçede bulunan ilk orta ve lise öğrencilerine seminerlerin devam edeceği belirtildi.