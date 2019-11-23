Ressamların fırçalarından yansıyanlar ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

, Aalen-Antakya Kültür Derneği 1'inci Hatay Güz Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında, "Fırçamızdan yansıyanlar" adlı resim ve mozaik sergisi açıldı. Tarihi Uzun Çarşı'nın 600 yıllık Kurşunlu Han'ında açılan sergide 5 ressamın eserleri sergileniyor. Serginin açılışını Aalen-Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu, Ömer Bayraktar, Mustafa Özal ve ressamlarla birlikte açtı. Açılış töreninde konuşan Başkan Karasu, Antakya'da sanata ve sanatçıya verilen önemin her geçen gün arttığını söyledi. Birlerce yıllık tarihi olan Antakya'nın bir zamanlar olduğu gibi günümüzde de sanat merkezi olmasını istediklerini söyleyen Karasu, "Doğal güzellikleri ve büyük bir turizm potansiyeli olan tanihi bir kentte yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.