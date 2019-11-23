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Tehditle çiftçilere kredi kullandırdılar

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Tehditle çiftçilere kredi kullandırdılar
ADANA'DA çiftçileri tehdit ederek arazilerini sürüp yerlerine kredi kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine destekleme kredisi kullandığı iddiası üzerine araştırma başlattı.Ekip, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 13 şüpheliye yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın 12 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari bir kişinin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.
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Tehditle çiftçilere kredi kullandırdılar
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