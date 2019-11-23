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Tornavidalı gaspçılar tutuklandı

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Tornavidalı gaspçılar tutuklandı
ADANA'DA tornavida ile 2 kişinin telefonunu gasp eden, bir kişinin de cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan iki zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, gasp ve kapkaç olayları Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat U. (18) ve Medet K. (23), üniversite öğrencisi Mehmet Salih Para Atakent Mahallesi'nde yaya olarak giderken önünü kesti. Şahıslar elindeki tornavidayı genç adamın bacağına dayayarak, "Cep telefonunu ver yoksa seni öldürürüz" dedi. Bunun üzerine korkan üniversite öğrencisi cep telefonunu verdi. Telefonu gasp eden şahıslar kaçtı. Para ise polise başvurdu. Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
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Tornavidalı gaspçılar tutuklandı
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