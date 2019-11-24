Akbaba operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da sahte evraklar düzenleyerek 74 çiftçi adına yaklaşık 3 milyon lira kredi çeken 3'ü kadın 18 kişi polisin gerçekleştirdiği "Akbaba" operasyonuyla çökertildi. Aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin sorgusu sürüyor.Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Karataş ilçesinde çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine sahte evraklar düzenleyen çetenin bankalardan destekleme kredisi kullandığı yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 6 ay boyunca çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çete tarafından mağdur edilen kişilerin de ifadelerini alan ekipler önceki gün "Akbaba" adını verdiği operasyon için düğmeye bastı. Adreslere yapılan eşzamanlı baskınlarda aralarında Dolaplı Köyü muhtarı Sadık K.'nin bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 400 tane noter onaylı vekaletnameler bulundu. kriminal laboratuvarında yapılan incelemede evrakların ve imzaların sahte olduğu tespit edildi.Çete elemanlarının sahte evraklarla bugüne kadar bankalardan 3 milyon lira kredi çektikleri de tespit edilirken, mal varlıklarına el konuldu. Anne, baba, oğul ve eşten oluşan çetenin kendilerine itiraz eden çiftçileri de darp ettikleri de öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.