Doğaseverlerden sonbahar gezisi

BUGÜN NELER OLDU

Adanalı doğaseverler, Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği gerçekleştirdi. Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin tüm renklerine bürünen ormanda yürüyen doğa tutkunları, temiz havanın keyfini çıkardı. Zorkun yaylasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliğine 100 doğasever katıldı. Amanos Dağları eteklerindeki orman dokusunda sonbahar mevsiminin en güzel renk armonisinin oluşturduğu yol boyunca asırlık çınarları, yöreye özgün kayın ve meşe ağaçları arasında yürüyen doğa tutkunları, sık sık anı fotoğraf çekimi için cep telefonları ve fotoğraf makineleri karşısında poz verdi. 1900 rakımlı bölgede yürüyen, temiz oksijen soluyan Adanalılar, stresten uzak bir gün yaşadı.