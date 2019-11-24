Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Doğaseverlerden sonbahar gezisi

Doğaseverlerden sonbahar gezisi

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Doğaseverlerden sonbahar gezisi
Adanalı doğaseverler, Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği gerçekleştirdi. Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin tüm renklerine bürünen ormanda yürüyen doğa tutkunları, temiz havanın keyfini çıkardı. Zorkun yaylasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliğine 100 doğasever katıldı. Amanos Dağları eteklerindeki orman dokusunda sonbahar mevsiminin en güzel renk armonisinin oluşturduğu yol boyunca asırlık çınarları, yöreye özgün kayın ve meşe ağaçları arasında yürüyen doğa tutkunları, sık sık anı fotoğraf çekimi için cep telefonları ve fotoğraf makineleri karşısında poz verdi. 1900 rakımlı bölgede yürüyen, temiz oksijen soluyan Adanalılar, stresten uzak bir gün yaşadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğaseverlerden sonbahar gezisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN