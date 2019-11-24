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Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı
Hatay'da evleri yanan kanser hastası bir kadın, 15 kedi ve 2 köpekleriyle birlikte evsiz kaldı. Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan ve bağırsak kanseri hastalığını yeni atlatmış olan Necmiye Gürcü'nün (47) evinde meydana geldi. Seyyar satıcılık yaparak baktığı babası Ali Gürcü (80) ve kız kardeşi Seher Gürcü (35) ile diledikleri adak için ziyarete giden Necmiye Gürcü'nün evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Komşularının telefonla ulaştığı Necmiye Gürcü, evlerinde yangın çıktığını öğrendi. Evin bir odasında çıkan yangın daha sonra evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Gürcü'nün eşyaları, bin lira parası ve satmak için eve depoladığı terlikler de küle döndü.
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Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldı
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