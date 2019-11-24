Gaziantep’te yapılan uygulamada ceza yağdı

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Kasım günü şehir merkezi ve şehirlerarası karayollarında yaptığı trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetlenen 3 bin 830 aracın 122'si trafikten men edilirken toplam 796 sürücüye de çeşitli kuralları ihlal etmekten ceza yazıldı. Trafik ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlattığı kontrollerde alkollü olarak araç kullanma, hız ihlali, sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmak, hatalı şerit değiştirmek, abartı egzozlu araç kullanmak gibi suçların başta geldiği çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ve araç plakalarına ceza yazıldı. Uygulamada toplam 789 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılarak, 122 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün belgesine de el konuldu. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, tüm sürücü ve yayaları kendileri başta olmak üzere vatandaşların can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uymaya davet etti. Zeybek, "Bizim amacımız kimseye ceza kesmek değildir ancak trafik kullarının caydırıcılığı açısından denetimlerimizi sıklaştırıp kural ihlali yapan, diğer insanlara ve çevreye zarar verenlere de gerekli yasal müeyyideleri uygulamaya devam edeceğiz" dedi.