Geleceğin diş hekimleri beyaz önlük giydi

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BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan öğrenciler, düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, diş hekimi adayı öğrencilerden, din, dil, ırk gibi farklılıkları göz etmeden hastalarına yaklaşmalarını istedi. Törene Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Gümüş akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende Rektör Çamsarı, kendilerinin görev döneminde Mersin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin hassasiyetle üzerinde durulan bir fakülte olduğunu söyledi.