Hatay’ın dışarıdaki imajı daha kuvvetli

BUGÜN NELER OLDU

HatayValisi Rahmi Doğan, Gastronomi'de Hatay'ın dışarıdaki imajının içerideki imajından daha kuvvetli olduğunu söyledi. Hatay mutfağının dünyada daha etkin bir şekilde tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen Hatay Gastronomi Çalıştayı'nda konuşan Vali Doğan, "Salonun dolu olmuş olması faaliyetimizin amacına ulaşabileceğini gösteriyor" diye konuştu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman açılış konuşmasında Kültür Turizme vurgusu yaparken, "Bugün çok önemli bir etkinlik için buradayız. Hatay Dünya Gastronomi şehirlerinden bir tanesi. Türkiye'nin gururu Hatay ve Antep'in yanında Afyon'da Gastronomi şehri ilan edildi. Türkiye'nin bu güzel etkinliklerde yarışması lazım. Diğer şehirlerimizin de inşallah UNESCO tarafından lezzet şehri ilan edilmesi çok çok önemli. Bu salonda Hatay a dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Hatay lezzet şehri dediğimiz de bugüne ait bir şey söylemiyoruz. Bizim sofra mozaiğimiz var. 2 bin yıl öncesinde sofra düzenini görmek mümkün. Burası medeniyetlerin beşiğidir, tarihin beşiğidir. Hatay Türkiye'nin model şehirlerinden bir tanesidir. Hataylı olmaktan bizlerde bu yüzden gurur duyuyoruz. Hatay'da çok güzel işler yapıyoruz. Uyum içinde hep birlikte Hatay için çalışıyoruz. Tüm vekillerimizle iktidar ve muhalefet olarak STK'larla birlikte Hatay için çalışıyoruz. Burada Türkiye'nin en büyük gastronomi müzesi var. Tıbbi aromatik müzemiz var. Mozaik müzemiz var. Metropollerde sıkılan insanlara Hatay'da tarihi, kültürü ve lezzeti takdim etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.