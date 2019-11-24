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Her prematüre bebeğe bir fidan

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Her prematüre bebeğe bir fidan
Dünya Prematüre Günü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nin birlikte gerçekleştirdiği etkinlikle kutlandı. "Birlikte Büyüyüp Onlara Nefes Olsun Diye, Her Prematüre Bebeğe Bir Fidan" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, prematüre doğanlar, aileleri ve her iki hastane başhekimleri ile sağlık çalışanları biraraya geldi. Tüm doğumların yenidoğan yoğum bakım servisi bulunan hastanelerde gerçekleşmesi gerektiğinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, her iki hastanede doğan prematüre çocuklar adına fidan dikimi geçekleştirildi.
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Her prematüre bebeğe bir fidan
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