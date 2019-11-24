Kaptan Mesut iddialı konuştu

BUGÜN NELER OLDU

Bursaspor'un pilot takımında başladığı futbol kariyerini Hatay'da sürdüren Mesut Çaytemel, 6. sezonunu geçirdiği Hatayspor'da istikrar denilince ilk akla gelen isim oldu. Son iki sezonda toplam 3 maç kaçıran 35'lik delikanlı, hırsı ve futbola olan sevgisi ile genç oyuncuların da rol modeli oldu gösterdiği performans dikkatleri üzerine toplayan kaptan iddialı konuştu. Başarılı futbolcu,dedi.