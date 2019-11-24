Kaptan Mesut iddialı konuştu

Bursaspor'un pilot takımında başladığı futbol kariyerini Hatay'da sürdüren Mesut Çaytemel, 6. sezonunu geçirdiği Hatayspor'da istikrar denilince ilk akla gelen isim oldu. Son iki sezonda toplam 3 maç kaçıran 35'lik delikanlı, hırsı ve futbola olan sevgisi ile genç oyuncuların da rol modeli oldu gösterdiği performans dikkatleri üzerine toplayan kaptan iddialı konuştu. Başarılı futbolcu, "2014 sezonun ara transfer döneminde Hatayspor'a geldim. Teknik direktör İlhan Palut'un kulübe verdiği emeği kimse inkâr edemez. Herkese emeği geçti. Bizim sözleşmelerimiz Hatayspor kulübüyle. Bizim işimiz Hatayspor'a katkı sağlamak. Şuan lider durumdayız. Hocamızın ayrılması, bize negatif anlamda çok yansımadı diyebilirim. Güzel günler yaşayacağız"
dedi.