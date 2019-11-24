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ustaları ağırladı

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ustaları ağırladı
Kazakıstanlı sanatçılar Aytkali Zhaisanbayev, Botagoz Tolesh ve Yergali Palymbetov'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 65 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva ve Salimgali Myrzashev'e ait 43 eserden oluşan karma resim sergisi ve Azerbaycanlı sanatçılar Asmer Narimanbekova, Jamala Rahmanlı ve Rafael Aliyev'e ait 21 eserden oluşan karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ustaları ağırladı
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