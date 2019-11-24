Konuşunca ceza alıyoruz

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TFF 1. Lig'de'un kötü gidişi sürüyor.karşısına büyük umutlarla çıkan turuncu-beyazlı ekip galibiyet özlemine yine son veremedi. Teknik direktör, 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor maçını bu sözlerle değerlendirdi,İpekoğlu, karşılaşmada Adanaspor'un 5, Giresunspor'un ise 7 sarı kart gördüğünü hatırlatarak, "Hakemlere bir şeyler söylediğiniz zaman ceza alıyorsunuz. Ama hakemlerimizin bu işte parmağı olduğuna inanıyorum. Giresunspor lehine veya aleyhine yanlış düdükler çalındığını gördük. Sahada görev alan herkes kendi takımının başarısı için orada oluyor. Sahada futbol oyununu bırakalım oyuncunun ayakları belirlesin" ifadelerini kullandı