Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Konuşunca ceza alıyoruz

Konuşunca ceza alıyoruz

“Sahadaki herkes kendi takımının başarısı için orada oluyor. oyununu bırakalım sonucu futbolcuların ayakları belirlesin”

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Konuşunca ceza alıyoruz
TFF 1. Lig'de Adanaspor'un kötü gidişi sürüyor. Giresunspor karşısına büyük umutlarla çıkan turuncu-beyazlı ekip galibiyet özlemine yine son veremedi. Teknik direktör Engin İpekoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor maçını bu sözlerle değerlendirdi, "Maalesef yine 3 puanı bir arada göremedik. Maçı kazanabilirdik."

'HAKEMLERİN BU IŞTE PARMAĞI VAR'
İpekoğlu, karşılaşmada Adanaspor'un 5, Giresunspor'un ise 7 sarı kart gördüğünü hatırlatarak, "Hakemlere bir şeyler söylediğiniz zaman ceza alıyorsunuz. Ama hakemlerimizin bu işte parmağı olduğuna inanıyorum. Giresunspor lehine veya aleyhine yanlış düdükler çalındığını gördük. Sahada görev alan herkes kendi takımının başarısı için orada oluyor. Sahada futbol oyununu bırakalım oyuncunun ayakları belirlesin" ifadelerini kullandı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konuşunca ceza alıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN