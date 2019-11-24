Şehit öğretmenlerimizi unutmadık

ANNESINE

HEDİYE

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta öğretmenliğinin ilk yılı 1996'da şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. İsmini alan 2 okulun öğretmenleri başta olmak üzere ilçedeki öğretmenler tarafından mezarı başında anılan Şehit öğretmen Serin'in kabrine çiçek bırakıldı. Kabir ziyaretine şehit öğretmenin annesi Fatma Serin ve babası Mehmet Serin de katıldı. Kur'an tilaveti okundu, öğretmenler eğitim şehitleri ve tüm şehitler için el açıp dua etti. Zaman zaman duygusal anlarda yaşandı. Yapılan duanın ardından mikrofonu alan şehit öğretmenin babası Mehmet Serin, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şehit oğlunun kabrini ziyaret edenlere teşekkür etti. Anne Fatma Serin ise bütün öğretmenlere sevgi ve saygı duyduğunu belirtti. Serin "Bu acılar çok büyük. Çok az da paylaşsanız, dağlar kadar arkamızda duruyorsunuz. Bilemezsiniz ne kadar mutlu olduğumuzu" diyerek ziyarete gelenlere teşekkür etti. Şehidin geçmişi ile ilgili bilgi veren Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu Müdürü Mehmet Taş ise "Öğretmenimiz Kahramanmaraş ilimizin Ekinözü ilçesinin Davutlar Mezrası'nda 22 Nisan 1996 gecesi hain terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız bizim başımızın tacıdır. Bu devlet, bu bütünlük bu birlik varsa onların sayesinde vardır" dedi.Erdemli Milli Eğitim Şube Müdürü Niyazi Gürgan'da "Öğretmenlerimizle idarecilerimizle annesi, babası, ailesiyle şehit öğretmenimizin kabrine geldik. Dualar okundu, Yasin okundu. Biz bu şehitlerimiz sayesinde bugün buralardayız. Bugün şehitlerimiz sayesinde eğitimimiz ve ülkemiz bu seviyeye geldi. Biz başta şehit öğretmenimiz Hacı Ömer Serin olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Erdemli Milli Eğitim Şube Müdürü Niyazi Gürgan, Şehit öğretmenin babası Mehmet Serin ve Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu Müdürü Mustafa Gülege tarafından şehidin kabrine çiçek bırakıldı. Uludağ Üniversitesi'nde 4 yıllık Sınıf Öğretmenliği bölümünü 1995 yılında tamamlayıp mezun olan Hacı Ömer Serin, aynı yıl öğretmenlik yapmak üzere Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Çiftlikkale Davutlar İlköğretim okuluna atandı. Serin çok sevdiği mesleğinin birinci yılında 22 Nisan 1996 yılında hain terör örgütünce şehit edildi.Osmaniye'de, öğrenciler tarafından çizilen şehit öğretmen Yasemin Tekin'in portresi, şehit annesi Hatice Aykan'a hediye edildi. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 25 Ekim 1993 tarihinde, Bitlis'in Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulu'nda görev yaparken, eşi Bayram Tekin ve 3 yaşındaki kızı Betül Tekin ile birlikte, bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Yasemin Tekin'in ailesini ziyaret etti. Anne Hatice Aykan ile şehit öğretmenin kız kardeşi Ayşe Halitoğlu ve eşi Fuat Halitoğlu ile bir araya gelen Albak'a, Şehit Yasemin Tekin İlkokulu ve Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmenin annesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Şehit Yasemin Tekin öğretmenimizle birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Biz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar bizim baş tacımız" dedi. Şehit annesi Hatice Aykan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ziyaret eden herkese teşekkür etti. Ziyarette öğrenciler tarafından çizilen Şehit Öğretmen Yasemin Tekin'in portresi, anne Hatice Aykan'a hediye edildi.Dıyarbakır'da, PKK'lı teröristlerce 1997'de şehit edilen uzman çavuş Zeki Dağ'ın annesini, oğlunun adını taşıyan okulun öğretmenleri Öğretmenler Günü'nde duyarlı davranışlarıyla mutlu etti. Zeki Dağ'ın adının, geçen yıl merkez Seyhan ilçesinde yapılan bir ilkokula verilmesinin ardından, Okul Müdürü Özcan Baysal ve öğretmenler, şehit için mezarı başında Öğretmenler Günü'ne özel program düzenledi. Şehidin annesi Fatma Dağ'ı evinden alıp oğlunun defnedildiği Asri Mezarlık'a getiren öğretmenler, burada dua etti.