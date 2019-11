Silifke’de muz üretimi hızla artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inSilifke ilçesinde ilk etapta 5 dönüm ile başlanan muz ekimi, 8 bin dönüme ulaştı. Kilosu 4 lira 50 kuruştan alınan muz ise üreticisinin yüzünü güldürüyor. Domateste hüsrana uğrayan muz üreticilerinin yüzü gülerken artık oğluna kızına rahatlıkla düğün yapıyor. İlçede üretim alanı her geçen yıl artan, işçiliği ve gübre masrafı az olan muz üretimini her geçen yıl artarken, hasat edilen ürünler ise paketleme tesislerinde işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçenin ilk muz üreticilerinden İsmail Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce başladıkları muz macerasından güzel sonuç alındığını ve çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Seraların yanında yapılan işleme ve sarartma tesisleri ile Türkiye'nin her tarafına çok kaliteli muz yetiştirip gönderdiklerini ifade eden Gürses, "Beş yıl önce Silifke'de muz olmaz diyenler şimdi pişman. Şu anda biz 8 bin dönüm arazide muz üretiyoruz ve Anamur'dan, Bozyazı'dan, Alanya'dan daha kaliteli, daha lezzetli, daha iri ve daha dayanıklı muz üretiyoruz. Biz Silifke'nin bakir toprağında kaliteli muzu ürettiğimizden dolayı şu anda her taraftan Silifke'ye muz üretimi yapmak için gelenler var. Çünkü kalite yüksek, tonaj yüksek, dayanıklılık yüksek, lezzet yüksek. Bunlardan dolayı Tüm Türkiye'de şu anda Silifke Muzu bir numara. Nasıl çilek öndeyse, domates öndeyse şu anda liderliği 12 aya yayıldığından dolayı muz almıştır" dedi.