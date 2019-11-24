Tarsus’ta Öğretmenler Günü Resim Sergisi açıldı

Tarsus
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yaptıkları tablolardan oluşan resim sergisi açıldı. Sergi açılışına Emniyet Müdürü Ercan Erbil, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, şube müdürleri, halk eğitim merkezi müdürü Mehmet Gürsoy, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, Tarsus AVM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Öğretmenler Günü Resim Sergisi" adını verdikleri sergiyi sanatseverlerin beğenisini sunduklarını söyledi.