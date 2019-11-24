Tütüneker: Ayağa kalkmamız lazım

TFF 1. Lig'de 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, bugün Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olacak. Saat 16.30'da başlayacak zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekipte tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Teknik direktör Uğur Tütüneker, başkent deplasmanı öncesinde öğrencilerini uyardı.
HATALAR OLACAK...
Deneyimli teknik adamın futbolcularına , "Lig maratonu sürüyor. Elbette ki hata ve kayıplar olacak. Ancak toparlanıp, yeniden ayağa kalkmanız lazım"
dediği öğrenildi. Tütüneker, "Milli ara sonrsı iki kritik deplasmana çıkacağız. Önce Osmanlı, ardından Giresun ile oynayacağız. Bu maçlar bir bakıma kaderimizi belirleyecek. Ligde bir 'galibiyet serisi' başlatmalıyız"
diye konuştu.