Vatandaşlar tuz tüketimi için bilgilendiriliyor

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TarsusBelediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı yöneticiliğine bağlı ekipler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Füsun Kaleli ile birlikte Halk Sağlığını korumaya yönelikçalışmalar kapsamında vatandaşların, aşırı tuz tüketimini azaltılmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Tuz'un fazla kullanılmasının çok ciddi rahatsızlıklara yol açacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ''Dünya Sağlık Örgütü, hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak önermektedir'' ifadesini kullandı.