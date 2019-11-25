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Cephanelik kurmuşlar

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Cephanelik kurmuşlar
GAZİANTEP'TE polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde yaptığı aramada seri numaraları silinmiş 5 tabanca bulununca araçtaki şahısların işyerinde yapılan aramada ise cephanelik ortaya çıktı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin şüphelenip durdurdukları araçta yapılan detaylı aramada seri numaraları kazınarak silinmiş halde 5 tabanca bulundu. Gözaltına alınan şahısların işyerlerinde yapılan aramada ise 7 tabanca, 77 kurusıkı tabanca, pompalı tabir edilen 11 otomatik tabanca, 4 bıçak, 32 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
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Cephanelik kurmuşlar
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