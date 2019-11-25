Ersin adaklı vücut geliştirmede zirvede

Adana'da, gençlik yıllarında kendisini 'sıska' bulduğu için vücut geliştirmeye başlayan ve birçok önemli başarıya imza atan Ersin Adaklı, son olarak Japonya'da katıldığı şampiyonada, 'dünya şampiyonlar şampiyonu' olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ersin Adaklı (35), yaklaşık 20 sene önce kendisini vücut olarak yetersiz bulduğu için vücut geliştirme sporuna başladı. Bir süre bu sporla uğraşan Ersin Adaklı, 8 sene sonra katıldığı ilk şampiyonada, Fitness Erkekler Açık Sıklet Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncülük elde etti. Ersin, zamanla daha da sevmeye başladığı vücut geliştirmede, 8 Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye şampiyonlar şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da dereceler almayı başardı.



Mr. Olympia podyumuna doğru

ADAKLI, fiziksel zayıflığı nedeniyle hem kilo almak hem de güçlenmek istemesinin kendisini vücut geliştirme sporuna yönelttiğini anlattı. Vücut geliştirmede, başarıya ulaşmak için bu sporun severek yapılması gerektiğini vurgulayan Ersin, "Bundan sonra İFBB Pro Lig'de yine dereceler yapıp puanlar toplayıp, ardından bu işin son noktası olan Mr. Olympia podyumunda yer almak istiyorum" dedi.