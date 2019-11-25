Perde bu kez eğitimcilere açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatrosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaklaşık 150 öğretmeni ücretsiz tiyatroyla buluşturmanın heyecanını yaşadı. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte eğitimciler 'Fareler ve İnsanlar' adlı oyunu seyretme fırsatı yakaladı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şehrin farklı okullarından davet ettiği 150 öğretmen oyun sonrasında Adana Devlet Tiyatrosu oyuncularına, teknik ekibine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti. Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ise, "Öğretmenlerimiz bizim geleceğimizi yetiştiren, evlatlarımıza yön veren çok değerli kişiler" dedi. John Steinbeck'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın dilimize çevirdiği ve Jason Hale'in yönettiği Fareler ve İnsanlar, insan olabilmenin ibret alınacak öyküsünü, George ve Lennie'nin çiftlik sahibi olma sevdasını ve bu sevda yolunda karşısına çıkan engelleri, hayalleri, yalnızlıkları, haysiyeti ve fedakârlıkları anlatıyor. Dekor tasarımını Selim Cinisli'nin, kostüm tasarımını İnci Kangal'ın, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın ve müziklerini Onur Yüce'nin yaptığı oyunda, N. Fırat Demirağ, H. Barış Özkan, N. Efe Ünsal, İ. Gözde Korbek, Mazlum Taşkıran, Murat Aslan, Recep Kekil, Ozan Sargın, Muhammet Burak Erol, Özgür Küçüköner, Gürcan Alğan, Vahit Yöney ve Özgür Çerçi rol alıyor.