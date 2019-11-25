Sanko üniversitesi’ne gençlerden ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Ünsal Ören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti. Lise Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Ceylan eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrencilere, üniversitenin bölümleri ve eğitim olanaklarının yanı sıra, etkinlikler konusunda da bilgi verildi. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Arş Gör. Meltem Uzun, öğrencilere bölümdeki eğitimden, fizyoterapistlerin iş imkanlarını ve üniversitenin yüksek lisans eğitimi olanaklarını anlattı. Aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş, ders içerikleri ve uygulamalı eğitim konusunu değindi.