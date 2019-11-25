Türk ve Kazakistanlı ressamlardan eserler

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova, Aibek Aibek ile Türkiyeli baskı resim sanatçıları Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa'nın karma sergisi ve Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak. Bugün saat 08.30'de, Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev'in 26 eserinden oluşan kişisel resim sergisi ile Türkiyeli Baskı Resimden oluşan 106 eser ve Kazakistanlı sanatçılara ait 37 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sanat Merkezi'nde yer alacak.