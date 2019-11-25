Üç bin polisle operasyon

Adana'da 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli "Huzur ve güven" uygulamasında, 15 bin 87 kişinin sorgusu yapıldı. Emniyet Müdürlüğü il genelinde 4 sabit uygulama noktasının dışında birçok noktada uygulama gerçekleştirdi. Helikopterin de destek verdiği uygulamada kaçmak isteyen sürücüler telsizle anons edilerek geçiş güzergâhlarında çevre önlemi alınarak yakalandılar.

15 BİN 87 KİŞİNİN GBT'SİNE BAKILDI

Uygulamada durdurulan araçlarda narkotik araması yapması için 4 dedektör köpek de yer aldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 15 bin 87 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, 8 bin 111'de araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polislerin adeta kuş uçurtmadığı didik didik arama yaptığı kontrollerde 13 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca uygulamalarda 320 gram esrar, 45 uyuşturucu hap, 2 pakette toplam 26,72 gram bonzai ele geçirildi. Araç kontrollerinde ise 14 şahsa idari işlem yapılarak 10 bin 200 lira para cezası verildi. Ayrıca 15 araç trafikten men edildi.