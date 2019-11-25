Yıldızoğlu: toparlanacağız

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
'nin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo
'ya 83-59 mağlup
olan Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
taraftarını üzdü. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu
, güçlü bir rakibe karşı
oynadıklarını belirterek, "Savunmada yaptığımız basit hatalar farklı mağlubiyet almamıza neden oldu"
dedi.
Sezona iyi başlayamadıklarını
söyleyen Yıldızoğlu, "Fenerbahçe maçı oldukça zor geçti. Özelikle ligin başından beri 5 numara pozisyonunda sıkıntı yaşamamız, çember altında bizi olumsuz etkiliyor"
dedi. Yıldızoğlu
,
toparlanarak çıkış yakalamak
istediklerini vurgulayarak
yeni transferler Alex Bentley ve Morgan Halley Tuck
'a
güvendiğini belirtti