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Yıldızoğlu: toparlanacağız

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Yıldızoğlu: toparlanacağız
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 83-59 mağlup olan Gelecek Koleji Çukurova Basketbol taraftarını üzdü. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Savunmada yaptığımız basit hatalar farklı mağlubiyet almamıza neden oldu" dedi. Sezona iyi başlayamadıklarını söyleyen Yıldızoğlu, "Fenerbahçe maçı oldukça zor geçti. Özelikle ligin başından beri 5 numara pozisyonunda sıkıntı yaşamamız, çember altında bizi olumsuz etkiliyor" dedi. Yıldızoğlu, toparlanarak çıkış yakalamak istediklerini vurgulayarak yeni transferler Alex Bentley ve Morgan Halley Tuck'a güvendiğini belirtti
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Yıldızoğlu: toparlanacağız
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