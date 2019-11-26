67’lik tenisçiye Avşar’dan maç daveti

M
ersin'de Toroslar Belediyesi'
nin açtığı tenis kursuyla spora başlayan 67 yaşındaki Durdu Lale
'nin Hülya Avşar
ile maç yapma hayali gerçek oluyor. 9 yaşındaki torunu Toprak ile tenis öğrenen Lale'nin "Tek rakibim Hülya Avşar"
çağrısı sosyal medyada yankı buldu. Lale
'nin çağrısını duyan Avşar
, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Avşar, Durdu Lale
'nin daveti üzerine "O zaman sizi, torununuzla birlikte 8 Aralık'ta düzenlenecek Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nın gösteri maçına davet ediyorum"
ifadesini kullandı. Hülya Avşar'ın menajeri de Toroslar Belediyesine ulaşarak, Durdu Lale'yi etkinliğe davet ettiklerini iletti. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da, sporcusunun hayalini gerçekleştirdiği için Hülya Avşar'a teşekkür etti.
Başkan Yılmaz, "Hülya hanıma gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuk, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturmak istiyoruz. İlçemizde spor adına ciddi adımlar attık. Kulüplerimizde yetişen sporcularımız, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılar elde ederek bizlere övünç kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.