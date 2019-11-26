67’lik tenisçiye Avşar’dan maç daveti

BUGÜN NELER OLDU

ersin'denin açtığı tenis kursuyla spora başlayan 67 yaşındaki'ninile maç yapma hayali gerçek oluyor. 9 yaşındaki torunu Toprak ile tenis öğrenen Lale'ninçağrısı sosyal medyada yankı buldu.'nin çağrısını duyan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Avşar,'nin daveti üzerineifadesini kullandı. Hülya Avşar'ın menajeri de Toroslar Belediyesine ulaşarak, Durdu Lale'yi etkinliğe davet ettiklerini iletti.Başkan Yılmaz, "Hülya hanıma gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuk, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturmak istiyoruz. İlçemizde spor adına ciddi adımlar attık. Kulüplerimizde yetişen sporcularımız, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılar elde ederek bizlere övünç kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.